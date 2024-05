Polizeibeamte beim Zeugen Jehova Kongress: Was ist da los?

Grundsätzlich wird von den Zeugen Jehovas jeder zu ihren Gottesdiensten eingeladen. Auch zu den besonderen religiösen Feiertagen, wo sie drei ganztägige Kongresse im Jahr abhalten, trifft dies zu. Heuer kommt es aber auch zu einem Einsatz von Polizisten vor Ort, warum ist das so?

Bombe in der Steiermark

Was war in der Steiermark genau geschehen? Mitglieder der Glaubensgemeinschaft selbst hatten ein „verdächtiges Paket“ am Karfreitag (29. März 2024) gegen 20.30 Uhr im Eingangsbereich des Königreichssaals in Kalsdorf südlich von Graz aufgefunden und die Polizei alarmiert. Zahlreiche Einsatzkräfte bis hin zu Sprengstoffexperten (SKO) und dem Entschärfungsdienst (ESD) des EKO Cobra/DSE standen in der Folge die ganze Nacht hinweg im Einsatz, um das Paket unter anderem mit Hilfe von Robotern und einem sogenannten Sprengunterdrückungssystem (Lkw) zu sichern. Schon am Tag darauf, hatte sich die Ernsthaftigkeit dieses Sprengsatzes bestätigt. Bereits rund sieben Monate zuvor (18. August 2023) hatte ein Unbekannter im gut 20 Kilometer entfernten Leibnitz zwei später detonierte Sprengsätze an geparkten Fahrzeugen von Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft angebracht. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

©5 Minuten Im Congress Center findet der Kongress der Zeugen Jehova statt.

Sicherheitsmaßnahme in Villach

Aufgrund der Vorfälle in der Steiermark werden in Villach Polizisten vor Ort eingesetzt, erzählt eine Kongressteilnehmerin. Dies dient als reine Vorsichtsmaßnahme. „Konkrete Drohungen oder ähnliches sind keine eingegangen“, erklärt Dominik Sodamin, Polizeipressesprecher auf Anfrage von 5 Minuten. Wer den ganztägigen Kongress am Samstag, dem 11. Mai oder Sonntag, den 12. Mai unter dem Leitmotiv „Gelangt in Gottes Ruhe“ besuchen möchte, kann ab 9.40 Uhr das Programm, das gemäß dem Programmheft in Form von Ansprachen und einem Symposium stattfinden wird, mitverfolgen.