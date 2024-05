Weltspieltag: Stadt Graz soll „spielerisch entdeckt“ werden

„Nachhaltigkeit spielerisch entdecken!“, unter diesem Motto setzt sich Fratz Graz – als Fachstelle für Spielräume auch 2024 für die Schaffung, Verbesserung, Belebung und Erhaltung von kinder- und jugendfreundlichen Spiel- und Lebensräumen in der Steiermark ein. Fratz Graz möchte auf die besondere Bedeutung der Themen gesunde Umwelt und Nachhaltigkeit aufmerksam machen.

„Spielend und hüpfend durch die Stadt“

„Spielerisch entdecken“ kann man am 28. Mai 2024 auch die Stadt Graz in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, denn am Weltspieltag findet aus diesem Anlass die Aktion „Spielend und hüpfend durch die Stadt“ statt. Dabei können Kinder, Jugendliche und Erwachsene an verschiedenen Orten in der Stadt lustige Hüpfspiele entdecken und spielen.

„Mitmachaktion“

Steiermarkweit ruft Fratz Graz am Weltspieltag zur „Mitmachaktion“auf. Kinder und Jugendliche sollen mit Kreide oder Kreidesprays die Plätze wie Schul- und Innenhöfe, in Wohnstraßen und auf Gehsteige Kreidekunstwerk hinterlassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2024 um 11:24 Uhr aktualisiert