Österreichs Frauen-Nationalteam trifft auf Island

In der Innviertel-Arena in Ried spielen die Österreicherinnen am 31. Mai gegen Island.

Am 31. Mai trifft Österreichs Frauen-Nationalteam in der Innviertel-Arena in Ried auf Island. Die österreichischen Damen spielen dabei zum ersten Mal in Ried, jedoch nach dem Auftaktspiel der EM-Quali in Linz das zweite Mal in Folge in Oberösterreich.

Duell auf Augenhöhe

Die Mannschaft rund um Teamchefin Irene Fuhrmann und Kapitänin Sarah Puntigam rangieren momentan auf der FIFA-Weltrangliste auf Platz 17, die Isländerinnen auf Platz 15 – somit steht ein Duell bevor, in dem alles offen ist. Immerhin geht es um ein Ticket für die Europameisterschaft 2025, die in der Schweiz stattfinden wird. Mit einem Heimsieg würden die österreichischen Fußballerinnen diesem Ziel ein Stück näherkommen. In den bisherigen Qualifikationsspielen mussten sie eine Niederlage gegen Deutschland (2:3) einstecken und konnten einen Sieg gegen Polen (3:1) erringen. Auch Island verlor gegen Deutschland (3:1) und gewann gegen Polen (3:0), weswegen aktuell Punktegleichheit zwischen Österreich und Island herrscht – die Österreicherinnen werden aufgrund des besseren Torverhältnisses aber vorgereiht.

Bereits 2500 Tickets verkauft

Den Oberösterreichischen Nachrichten gibt SV-Ried-Marketingleiter Tim Entenfellner bekannt, dass bereits 2500 Tickets für das Spiel verkauft worden seien und er mit einem ausverkauften Stadion rechne. Wer sich noch einen Platz für das Spiel gegen Island sichern will, kann online Tickets erwerben.

Frauen-Länderspiel Österreich–Island Wann: 31. Mai, 18 Uhr

Wo: Innviertel-Arena in Ried

Liveübertragung im ORF