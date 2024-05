GTI-Fans bei der Turbokurve: Parkplätze sind komplett voll

Ein heutiger Blick zur Turbokurve Arneitz zeigt, dass es doch mehr GTI-Fans nach Kärnten gezogen hat als vorher gedacht. Denn eigentlich ist das offizielle Fan-Treffen ja nach Deutschland verlegt worden.

„Parkplatz ist komplett voll“

Ein 5-Minuten Leser berichtet, dass niemand mehr hereinkommt, da der Parkplatz dort komplett voll sei. Aus polizeilicher Sicht verläuft das inoffizielle Treffen der Autofans allerdings ruhig. „Es gibt ein paar Kleinigkeiten, aber sonst keine Meldungen zu der Ansammlung vor Ort“, sagt Dominik Sodamin, Pressesprecher der Polizei auf Anfrage von 5 Minuten.

©Roland |

Morgen Treffen in Reifnitz

Unter dem Motto „Back to the old times“ und #wirbleibendemSeetreu haben Autofans kurzerhand ein inoffizielles GTI-Treffen ins Leben gerufen – und zwar im Ortsteil Reifnitz in der Gemeinde Maria Wörth. „Auch dieses Jahr werden wir dem See treu bleiben und uns wieder versammeln“, teilte man im Gespräch mit 5 Minuten mit. Am 12. Mai ist es so weit, es soll ein Wörthersee Treffen, sowie es früher mal war, sein – schreiben die Veranstalter. Nur Volkswagen sollen dort erlaubt sein.