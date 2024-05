Beim Einkaufen sparen: Hier kannst du Artikel-Preise vergleichen

Veröffentlicht am 11. Mai 2024, 12:52 / ©5 Minuten

Einkaufen – was früher viele gerne getan haben, ist heutzutage eher ein notwendiges Übel. Die Preise in den Supermärkten gestalten sich auch anders, deswegen ist ein Vergleich oft eine Ersparnis. Dafür bietet sich der Kärntner Preismonitor an.

Der Kärntner Preismonitor

Das Land Kärnten bieten den Kärntner Preismonitor auf deren Website an. Mit ihm kannst du die verschiedensten Artikel eingeben und schauen, bei welchem Händler du sie am günstigsten bekommst. „Den Warenkorb hat der VKI auf Basis seiner Erfahrungen zum Einkaufsverhalten zusammengestellt“, erklärt Sozialreferentin Schaunig. Die Liste umfasst Grundnahrungsmittel wie etwa Wasser, Milchprodukte, Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch oder Eier sowie weitere Artikel wie Zahnpasta, Kaffee, Geschirrspülmittel oder Katzenfutter. Eingekauft wird bei ADEG, Billa/Billa Plus, Hofer, Lidl, Penny und Spar/Interspar.

Wie oft gehst du einkaufen? Einmal die Woche Täglich Zwei- bis dreimal die Woche So wenig wie möglich Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Günstigstes Produkt ist der gemeinsame Nenner

Das günstigste Produkt ist der gemeinsame Nenner und dabei wird bewusst auf den Vergleich von einzelnen Markenprodukten verzichtet, da diese nicht in allen Geschäften verfügbar sind. Kurzfristige Aktionen werden in der Preiserhebung nicht berücksichtigt, außer die Aktion gilt über einen längeren Zeitraum bzw. dauerhaft. Die Preise werden während des Monatswechsels erhoben,.