Unbekannter stach 33-Jährigem in Wien-Meidling in den Bauch

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Freitag einem 33-Jährigen bei einer Straßenbahnstation in Wien-Meidling mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen. Der Mann habe zuvor im Sitzen auf einer Parkbank „aus dem Nichts heraus“ einen Schlag gegen den Rücken gespürt, sich umgedreht und sei dann vermutlich mit einem Messer verletzt worden, schilderte Polizeisprecherin Julia Schick am Samstag. Lebensgefahr bestand nicht. Der Täter ist flüchtig.

Sofortfahndung ohne Erfolg

Der Angriff wurde um 4.45 Uhr verübt. Nach dem Stich in den Bauch ging der 33-Jährige zu Boden und schrie um Hilfe, der Unbekannte lief davon und ein Passant rief den Polizeinotruf. Der Verletzte wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Sofortfahndung der Polizei nach dem Angreifer verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen.