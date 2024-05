Klagenfurter Paolo Scariano im Finale der „Großen Chance“

Veröffentlicht am 11. Mai 2024, 13:31 / ©freestocksphotos/Pixabay

Bis zu 409.000 Zuseherinnen und Zuseher waren dabei, als zehn Acts auf der „Die-Große-Chance“-Bühne gestern Abend antraten, um die letzten drei Finaltickets zu lösen. Damit stehen die neun Finalisten fest, die im großen Finale der ORF-1-Erfolgsshow am Freitag, dem 17. Mai 2024, um den Sieg und somit um 50.000 Euro antreten.

Zwei Wiener und ein Kärntner Act im Finale

Im Durchschnitt (vorläufig gewichtet) sahen 326.000 Zuschauer die Show mit den zehn Auftritten der „DGC“-Talente um 20.15 Uhr. „Die Entscheidung“ um 22.35 Uhr verfolgten bis zu 351.000 und durchschnittlich 333.000 Zuseher. Dabei wurden die Tanzgruppe Indeed Unique aus Wien sowie die Sänger Philip Piller aus Wien und Paolo Scariano aus Klagenfurt in Kärnten von Publikum und Jury – diesmal bestehend aus Thorsteinn Einarsson, Ilse DeLange und Gregor Meyle – in die finale Runde gewählt wurden.

Stimmgewalt Scariano aus Klagenfurt

Der gebürtige Italiener Paolo Scariano, der als Meeresbiologe arbeitet, lebt in Klagenfurt in Kärnten. Jury und Publikum überzeugte der 39-Jährige beim dritten Semifinale mit seiner Interpretation von Josh Grobans „Caruso“ und holte sich sein Ticket fürs Finale. In einem Interview vor dem Auftritt verrät der Klagenfurter mit sizilianischen Wurzeln und starker Stimme, dass er das Singen gerne zum Beruf machen würde.

©ORF/Roman Zach-Kiesling Paolo Scariano sang sich in die Herzen der Zuschauer und der Jury.

