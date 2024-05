Aufregung über Gasmaskenverkauf im Bunkermuseum am Wurzenpass

Diese Fragen stellen sich derzeit viele, die ein Facebook-Posting des Bunkermuseums auf den Wurzenpass gesehen haben. „In der Ukraine herrscht Krieg, im Nahen Osten sterben Menschen und jemand, der von Slowenien aus nach Österreich kommt und vielleicht das Bunkermuseum besucht, wird in dessen Shop gleich von käuflich erwerbbaren Gamasken begrüßt. Das ist doch ein völlig unpassendes Signal“, so die Kritiker.

„ABC-Schutzmasken gehören und gehörten zur standardisierten Ausrüstung“

Der Chef des Bunkermuseums, Andreas Scherer, sieht das anders: „Diese sogenannten ABC-Schutzmasken gehören und gehörten zur standardisierten Ausrüstung der Soldaten. Daher verkaufen wir diese auch in unserem Shop. So wie 300 andere Produkte.“ Es sei kein Signal, dass in Österreich diesbezügliche Gefahr drohe, so Scherer. Offen bleibt aber die Frage, ob derart martialische Produkte in einem Museumsshop unbedingt zu kaufen sein müssen. „Nichts macht so viel Angst wie Gasmasken“, sind sich die Kritiker einig. Um noch etwas: Die Gasmasken vom Wurzenpass taugen höchstens als Dekoration, sie sind nicht mehr funktionsfähig.