Fahndung: Zwei Täter nach bewaffnetem Raubüberfall in Völs flüchtig

Am 11. Mai gegen 04.10 Uhr überraschten zwei maskierte Täter eine Tankstellenmitarbeiterin in Völs, als diese gerade mit Vorbereitungsarbeiten zur Öffnung der Tankstelle beschäftigt war. Sie bedrohten die 19-jährige Angestellte mit einer silberfärbigen Faustfeuerwaffe, drängten sie in das Getränkelager der Tankstelle und forderten Bargeld. Dort brachen die Täter dann aus bis dato unbekanntem Grund den Überfall ab und verließen den Tatort ohne Beute, wobei sie zu Fuß Richtung Norden über einen angrenzenden Parkplatz flüchteten.

Alarmfahndung erlief erfolglos

Ob sie in Folge ein Fahrzeug zur weiteren Flucht benutzt haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat wurde eine Alarmfahndung ausgelöst, die bis in die Morgenstunden andauerte, jedoch ohne Erfolg verlief. Das Opfer wurde durch das Vorgehen der Täter nicht verletzt, steht jedoch unter dem Eindruck der Straftat. Die Ermittlungen sind im Gange. Um Mitteilung sachdienlicher Hinweise bzw. verdächtiger Wahrnehmungen wird unter der Telefonnummer 059133/70 – 3333 (Landeskriminalamt Journaldienst) ersucht.

