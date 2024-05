Autismus: NEOS fordern schnellstmögliche Therapie für Kinder

„Es kann nicht sein, dass Kinder mit Autismus bis zu zwei Jahre auf einen Therapieplatz warten müssen und die Landesregierung untätig bleibt. Diese Vogelstraußpolitik muss dringend beendet werden“, fordert NEOS-Gesundheitssprecher Robert Reif, der deshalb am kommenden Dienstag, 14. Mai 2024, in der Landtagsitzung die zuständige Landesrätin Doris Kampus befragen wird.

Betreuungsplätze fehlen

Frühzeitige Diagnose und Therapie sind unerlässlich für ein selbstbestimmtes Leben. Jeder Monat ohne Therapie kann sich negativ auf die weitere Entwicklung der Kinder auswirken. Aber nicht nur für die Kinder selbst hat eine verzögerte Therapie schwerwiegende Folgen. Viele Eltern müssen ihre Kinder zu Hause betreuen, weil Betreuungsplätze fehlen, so heißt es seitens der NEOS.

„Landesrätin muss eingreifen“

“Welche Sofortmaßnahmen werden Sie setzen, um die Wartezeiten auf Therapien für Kinder mit Autismus zu verkürzen, um so die Versorgungslage zu verbessern?”, so lautet die konkrete Frage an Landesrätin Kampus. „Bei zwei Jahren Wartezeit müssen Sofortmaßnahmen gesetzt werden, damit kein Kind im Regen stehen gelassen wird. Die Landesrätin muss eingreifen, anstatt die Verantwortung auf die Trägervereine abzuschieben. Eine rasche Verbesserung des Therapieangebotes muss gewährleistet werden“, so Reif abschließend.