Massiver Zusammenstoß auf Schipiste am Stubaier Gletscher

Am 10. Mai 2024 hielten sich ein 63-jähriger deutscher Schifahrer und ein 37-jähriger österreichischer Snowboarder unabhängig voneinander im Stubaier Gletscherschigebiet auf. Gegen 09.44 Uhr fuhr der Deutsche zunächst auf einer blau markierten Schipiste an der rechten Pistenseite talwärts und bog dann in die rot markierte Schipiste Daunfernerschuss ein. Zeitgleich fuhr der Österreicher ebenfalls auf der blauen Piste talwärts und bog in die Schipiste Daunfernerschuss ein.

Schwere Verletzungen nach Kollision

Unterhalb einer Kuppe im flachen Bereich kollidierten die Wintersportler und kamen zu Sturz. Aufgrund des massiven Zusammenstoßes verlor der 63-Jährige sämtliche Gegenstände (Schi, Stöcke, Brille und Helm). Der 37-Jährige blieb kurze Zeit auf der Schipiste bewusstlos liegen. Er erlitt schwere Verletzungen sowie mehrere Prellungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Der 63-jährige Deutsche erlitt leichte Verletzungen und verzichtete auf eine medizinische Behandlung.