Erster „SHR Junior Day“: Schüler entdecken die Welt der Gastronomie

Am 30. April 2024 verwandelten sich die Küche und der Speisesaal im Hotel an der Therme in ein „Food Lab“ für 58 Schüler der 3. und 4. Klassen der Mittelschulen Bad Gleichenberg und Feldbach. Die Teilnehmer deckten die Tische ein, kochten ein Mittagessen mit Erdäpfelcremesuppe, Lasagne und Schokokuchen und besetzten sogar die Rezeption. Hier schrieben sie die Menükarte und dokumentierten die ganze Veranstaltung. Beim anschließenden gemeinsamen Mittagessen gab es Zeit und Raum, sich über das Gelernte auszutauschen. Auch Geschäftsführer Daniel Freismuth besuchte den Junior Day. Er stand den Jugendlichen Rede und Antwort und gab einen Einblick in die Unternehmensgruppe.

Vielfältige Möglichkeiten

Daniel Freismuth erlernte seinen Beruf selbst von der Pike auf. Nun führt er gemeinsam mit Jörg Siegel die SHR-Unternehmensgruppe mit 370 Mitarbeitenden und Standorten in Österreich und Deutschland. „Jeder Karriereweg sieht anders aus. Einen Beruf von Grund auf zu lernen, hat mir persönlich in meiner Entwicklung sehr geholfen. Welche vielfältigen Möglichkeiten es danach gibt, sich in der Gastronomie oder Hotellerie zu verwirklichen, genau das haben wir den Schülerinnen beim Junior Day vermittelt“, hebt Freismuth hervor. SHR setzte den Junior Day in Zusammenarbeit mit der Initiative GastroVibes der Wirtschaftskammer und mit Unterstützung der Qualifizierungsagentur Oststeiermark um.

SHR

SHR ist die Dachmarke einer österreichischen Unternehmensgruppe mit Betrieben im Bereich der Hotellerie, Gastronomie und im Gesundheitswesen in Österreich und Deutschland. Zu den Leitbetrieben der SHR zählen das Kurhaus Bad Gleichenberg in Bad Gleichenberg in der Südoststeiermark und das Hotel König Albert in Bad Elster in Sachsen.