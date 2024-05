S7-Studie: Infrastruktur stärkt Wirtschaft, A9-Ausbau umstritten

Mit der Freigabe des westlichen Abschnitts der S7 sowie der aktuellen Debatte um den dreispurigen Ausbau der A9 im Süden von Graz rücken Straßen, Infrastrukturmaßnahmen und ihre volkswirtschaftliche Wirkkraft einmal mehr in den Fokus. Das Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung (IWS) hat dazu am Beispiel der S7 eine Studie durchgeführt, die die wirtschaftlichen Folgewirkungen umfassend beleuchtet. So haben allein die 860 Millionen Euro teure Bauarbeiten 560 Millionen Euro an zusätzlicher Wertschöpfung ausgelöst, weiters wurden 250 Millionen Euro an Steuern und Abgaben eingehoben.

Wirtschaftliche Impulse

„Man sieht, die ökonomischen Impulse sind enorm. Viel wichtiger aber sind die langfristigen Auswirkungen auf die Region selbst“, betont WKO Steiermark Präsident Josef Herk. Hochrangige Straßenverbindung sorgen nämlich für wirtschaftliche Impulse. Vergleicht man beispielsweise die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen entlang der A2, so zeigt sich, dass 30 Jahre nach deren Errichtung das Plus in Gemeinden direkt entlang der Autobahn 17 Prozent beträgt, während im gesamten Bundesland die Beschäftigtenzahl nur um vier Prozent gestiegen ist.

„Sehr wichtig“

In einer Umfrage des IWS unter 907 Unternehmern schätzen darum auch 42 Prozent die Bedeutung der S7 für ihren Betrieb als sehr wichtig oder zumindest wichtig ein. Für 49 Prozent ist dabei die bessere Erreichbarkeit entscheidend, für 37 Prozent gewinnt dadurch sogar der gesamte Standortbezirk an Bedeutung. Darüber hinaus gehen 58 Prozent von einer Entlastung der Gemeinden entlang der alten B65 aus. Unterm Strich bewerten 57 Prozent der Unternehmen die neue S7 positiv, negativ stehen der neuen Straße nur 6 Prozent gegenüber.

„Keine nachhaltige Verbesserung“

Auch die steirische Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl äußert sich zu dem Thema: „Eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrssituation im Süden von Graz kann nicht durch eine dritte Spur auf der A9 herbeigeführt werden. Das würde nur vorübergehend zu einer Entlastung führen. Dass es sehr wohl Alternativen gibt, die sehr viel schneller und vor allem nachhaltiger die Verkehrssituation verbessern würden, hat sogar einer der Studienautoren der vom Land beauftragen, Studie, Prof. Martin Fellendorf von der TU Graz, bestätigt.“