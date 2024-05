Totenhalle in Brand: „Meine Schwester konnte den Sarg unserer Mutter retten“

Die Nachricht, dass die Totenhalle in Feistritz an der Drau, in der der Sarg seiner Mutter aufgebahrt war, in Flammen stand, traf Georg Unterkofler am Telefon. Zu diesem Zeitpunkt befand sich seine Schwester in der Zeremoniehalle, um sich von ihrer Mutter zu verabschieden. „Meine Schwester und ihre Tochter waren bereits eine Stunde vor der Zeremonie in der Halle, um in Ruhe von unserer verstorbenen Mutter Abschied zu nehmen“, so Georg in einem Gespräch mit 5 Minuten.

„Meine Schwester entfernte die Kerzen, die rund um den Sarg aufgestellt waren“

„Als sie den Rauch bemerkt, zögerte meine Schwester nicht und versuchte, den Sarg unserer Mutter zu retten. Meine Schwester entfernte die Kerzen, die rund um den Sarg aufgestellt worden waren. Sie wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Villach eingeliefert,“ fuhr Georg fort. Er vermutet, dass eine der aufgestellten Kerzen umgefallen ist und es so zum Brand kam, dies konnte aber bisher noch von keiner Einsatzstelle bestätigt oder verneint werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2024 um 15:16 Uhr aktualisiert