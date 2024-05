Ehre, wo Ehre gebührt: 150 Unternehmerinnen und Unternehmer ausgezeichnet

Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, Jürgen Mandl, betonte die zentrale Rolle der Unternehmerinnen und Unternehmer für die wirtschaftliche Entwicklung und Lebensqualität in der Region. In seinen Worten: „Die Unternehmerinnen und Unternehmer sind das Rückgrat in der Region. Sie sind es, die tagtäglich maßgeblich zu Wohlstand und Lebensqualität beitragen. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Innovationskraft wäre die wirtschaftliche Entwicklung unserer Region nicht denkbar. Sie verstehen es, in herausfordernden Zeiten mit Kreativität und Engagement voranzugehen, was unsere Wirtschaftslandschaft nachhaltig stärkt.“

©Studiohorst ©Studiohorst ©Studiohorst ©Studiohorst ©Studiohorst

„Unternehmerinnen und Unternehmer sorgen für sichere Arbeitsplätze in der Region“

Auch Bezirksstellenobmann Franz Ahm hob die Bedeutung der Unternehmerinnen und Unternehmer hervor und betonte ihren Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zur gesellschaftlichen Vielfalt. Seine Worte lauteten: „Die Unternehmerinnen und Unternehmer leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag und sorgen für sichere Arbeitsplätze in der Region. Ihre Vielfalt und das Engagement, mit dem sie sich täglich neuen Herausforderungen stellen, bereichern unsere Gemeinschaft. Sie tragen nicht nur zur Wertschöpfung bei, sondern fördern auch das soziale und kulturelle Leben, was die Lebensqualität in unserer Region wesentlich prägt.“