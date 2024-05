Kirschblütenlauf: LC Villach glänzt mit vier Stockerlplätzen

Nach mehr als einem Jahrzehnt als fester Bestandteil des Laufkalenders in Krumpendorf, fand die karitative Laufveranstaltung nun an einem neuen Veranstaltungsort statt und zog dabei die Blicke auf sich. Mit 13 hochmotivierten Athleten im Gepäck machte sich der LC Villach bereit, um die Herausforderung anzunehmen und ihre Spuren zu hinterlassen.

Starke Vorstellung beim Kirschblütenlauf

In der Kategorie der 4000-Meter-Läufe zeigte Michaela Zwerger eine beeindruckende Leistung und erkämpfte sich souverän den zweiten Platz. Doch nicht nur die älteren Teilnehmer brillierten, auch die jüngsten Athleten des LC Villach stellten ihr Können unter Beweis. Jasmin Kerschbaumer belegte den zweiten Platz über die 1000-Meter-Distanz mit einer beeindruckenden Zeit von 3:25 Minuten. Auch Emma Winkler und Amelie Tiffner zeigten bemerkenswerte Leistungen und landeten auf den vierten und sechsten Plätzen.

©Martina Albel Jasmin Kerschbaumer belegte den zweiten Platz.

LC Villach bei U10-Kategorie stark vertreten

In der U10-Kategorie hinterließ Annika Tiffner einen bleibenden Eindruck und sicherte sich einen beachtlichen zweiten Platz. Trotz eines bedauerlichen Sturzes erreichte Robin Marföldy den 17. Platz, während Niklas Groschacher als Dritter auf das Podium kletterte.

Tolle Leistungen über alle Altersklassen hinweg

Leni Steiner belegte den fünften Platz in der U12-Kategorie, während Anna Fleiss-Cianciabella knapp am Stockerl vorbeischrammte und den vierten Platz erreichte. Wanda Leithold platzierte sich auf den 13. Rang. Besonders erwähnenswert ist Frank Schützelhofer, der zwar mitlief, aber aufgrund eines technischen Fehlers nicht in die Wertung aufgenommen wurde. In der jüngsten Kategorie U6 erzielte Judith Schützelhofer einen beachtlichen zehnten Platz, während Matteo Groschacher bei den Jungen den sechsten Platz sicherte.