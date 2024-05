Eishockey-Star des Jahres: Lukas Haudum triumphiert in Spielerumfrage

Veröffentlicht am 11. Mai 2024, 18:26 / ©EC-KAC/Pessentheiner

Lukas Haudum hat sich mit einem Ergebnis von 24 Prozent zum besten Spieler der ICEHL-Saison 2023/24 gekrönt. Damit stiehlt er sogar dem Vorjahressieger Benjamin Nissner die Show und landet auf dem ersten Platz. Über 150 Spieler der ICEHL haben an der Umfrage teilgenommen, knapp jeder Vierte hat für den Linzer Teamstürmer gestimmt.

„Dass mich so viele gewählt haben, freut mich natürlich sehr“

Teamchef Roger Bader freut sich über die heimische Bestleistung: „Das bestätigt den österreichischen Weg, den wir als ÖEHV umzusetzen versuchen. Die Vereine sollen mehr und mehr österreichischen Spielern die Chance geben, in der Liga Fuß zu fassen.“ Haudum selbst ist überwältigt von der Anerkennung: „Dass mich so viele Mit- und Gegenspieler gewählt haben, freut mich natürlich sehr. Das zeigt, dass ich was richtig gemacht haben muss und sehe ich das auch als Zeichen des Respekts.“