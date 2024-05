Frontal-Crash zwischen Auto und Motorrad: Mehrere Verletzte

Veröffentlicht am 11. Mai 2024, 18:29 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Die Lenkerin dieses Autos fuhr unmittelbar hinter zwei vor ihr fahrenden Fahrradfahrern mit entsprechend langsamer Geschwindigkeit. Bei der Annäherung an diesen Fahrzeug geriet der 55-Jährige im Zuge des Bremsmanövers mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 27-jährigen Österreicherin. Am Beifahrersitz vom Auto saß deren 60-jährige Mutter.

Es gibt Verletzte

Das Motorrad schlitterte nach der Kollision auf den ursprünglichen Fahrstreifen zurück, blieb dort am Fahrbahnrand liegen und geriet in Brand, der durch die Feuerwehren Kematen und Unterperfuss gelöscht werden konnte. Der Motorradfahrer, die Auto-Lenkerin und deren Beifahrerin sind verletzt und mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hall iT eingeliefert. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die L 233 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt und für die Dauer der Fahrzeug-Bergungen nur einspurig befahrbar.