Braucht es günstigere Klimatickets für steirische Pendler?

Veröffentlicht am 11. Mai 2024

Die Grünen in der Steiermark setzen sich für eine erweiterte Unterstützung der Pendler ein. Inspiriert vom Kärntner Modell, fordern sie eine Einkommensstaffelung des Klimatickets Steiermark, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu gestalten, so heißt es in einer Presseaussendung der Grünen.

Ökologische und soziale Verantwortung

„Wir möchten, dass jeder, der auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, sie sich auch leisten kann. Es ist Zeit zu handeln, aus ökologischer und sozialer Verantwortung“, erklärt Klubobfrau Sandra Krautwaschl. „Schauen wir nach Kärnten – dort funktioniert es bereits wunderbar. Wir wollen das auch für unsere Steiermark!“ Der Antrag sieht vor, die Kosten des Klimatickets Steiermark an das Einkommen und die Familiensituation anzupassen, insbesondere für Personen mit einem Einkommen unter 35.000 Euro pro Jahr.