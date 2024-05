Polarlichter über Österreich – Geht das Spektakel in die nächste Runde?

Wenn die Sonne ihre Höhen und Tiefen durchläuft, kann es zu sogenannten Sonnenstürmen kommen. Diese Stürme senden einen Strom geladener Teilchen, auch bekannt als Sonnenwind, ins All. Wenn dieser Wind die Erdatmosphäre trifft, werden die Teilchen von den Magnetfeldern der Erde abgelenkt und gelangen in die Nähe der Pole. Dort kollidieren sie mit Gasen in der Atmosphäre, was das beeindruckende Lichtspektakel verursacht.