Neue Wege: Erste Pflegelehrlinge mit Fachberufsschule in Tirol gestartet

Es gibt 80 Prozent Praxisanteil im Lehrbetrieb und 20 Prozent Theorie an der Tiroler Fachberufsschule. Die Ausbildung umfasst mindestens 640 Stunden Praktikum in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Hauskrankenpflege und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.

Zukunft des Gesundheitswesens in Tirol

Die Einführung der Pflegelehre in Tirol im Herbst 2023 senkt die Einstiegshürden für den Pflegeberuf und macht die Ausbildung zugänglicher. Landesrätin Cornelia Hagele betont die Bedeutung dieser Initiative für die Attraktivität des Pflegeberufs und die Zukunft des Gesundheitswesens in Tirol.

27 abgeschlossene Lehrverträge

Tirol liegt mit 27 abgeschlossenen Lehrverträgen deutlich über dem österreichischen Durchschnitt. Die meisten SchülerInnen kommen aus dem Großraum Innsbruck und sind bei den Innsbrucker Sozialen Diensten beschäftigt. Die duale Ausbildung gewährleistet eine praxisnahe Ausbildung, die SchülerInnen bereits frühzeitig mit den Anforderungen des Berufsalltags vertraut macht.

Ab 15 Jahren

Die Pflegelehre ermöglicht es, direkt nach der Pflichtschulzeit in den Pflegeberuf einzusteigen. Die Ausbildung richtet sich an Interessierte ab 15 Jahren und dauert für die Pflegeassistenz drei bzw. Pflegefachassistenz vier Jahre. Neben den fachtheoretischen und fachpraktischen Unterrichtsinhalten bietet die Ausbildung an der Fachberufsschule auch allgemeinbildende Pflichtgegenstände sowie Praktika in verschiedenen praxisrelevanten Bereichen.