Spannung pur: Sieger der Langdistanz beim Lake Rocks SUP Festivals gekürt

Im KELAG Long Distance PRO Race sicherte sich Donato Freens aus den Niederlanden den Sieg in Rekordzeit. „Der Faaker See bietet ruhige Bedingungen, und es war ein fantastisches Rennen“, so der 18-jährige Freens. Michael Booth aus Australien und Vaïc Garioud aus Frankreich belegten die nächsten Plätze. „Das Rennen war herausfordernd, aber ich genieße die Veranstaltung hier am Faaker See“, freut sich der Australier.

Esperanza Barreras dominiert das Frauenfeld

Esperanza Barreras aus Spanien setzte ihre Siegesserie fort und gewann die Langstrecke der Frauen mit einem beeindruckenden Vorsprung vor Juliette Duhaime aus Argentinien und Cecilia Pampinella aus Italien. „Die Atmosphäre und die Rennen hier sind außergewöhnlich. Das sind meine ersten Titel hier in Villach, aber sicher nicht die letzten“, erzählt Barreras.

Finaltag: Sonntag, 12. Mai 2024

Das Sport Falle FUN Race bot am zweiten Tag des „Festivals“ Nachwuchspaddlern und Anfängern die Möglichkeit, zu glänzen. Das The Lake Rocks SUP Festival findet morgen sein Finale mit dem TECH Race am Panorama Beach in Drobollach.