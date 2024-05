Ausgebüxte Kuh sorgte für Aufregung: Tierisches Abenteuer am Morgen

Veröffentlicht am 11. Mai 2024, 20:22 / ©Travis Blessing/Pexels

„Am heutigen Morgen ist im Bereich Kreuth eine Kuh von einer Weide entwischt. Nach stundenlanger Suche durch den Besitzer wurden wir telefonisch um Unterstützung gebeten“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Gurnitz in einem Facebook-Posting. Doch die Rettung nahte in Form eines unerwarteten Helfers: Ein Überflug brachte schnell Ergebnisse und lokalisierte das Tier in einem dichten Waldstück, wo es sich auf einer Lichtung versteckt hielt.

Tierische Rettungsaktion mit Happy End

Mit dem genauen Standort der Kuh im steilen Gelände konnte der Besitzer schließlich auf dem Boden eingreifen. Nach einem etwas längeren Fußmarsch erreichte er das Versteck seiner Kuh und brachte sie sicher zurück in den Stall.