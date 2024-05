Crash mit Baum: Motorradfahrerin (52) schwer verletzt

Am Nachmittag

Veröffentlicht am 11. Mai 2024

Eine 52-jährige tschechische Staatsangehörige fuhr am Samstag, den 11. Mai 2024 gegen 15.40 Uhr mit ihrem Motorrad auf der B119, Greinerstraße von Dimbach kommend Richtung Grein. Auf Höhe von Straßenkilometer 13,600 kam sie in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad prallte gegen einen Baum und die 52-Jährige kam im angrenzenden Waldstück zum Liegen. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.