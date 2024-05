105 km/h zu schnell: Polizei beschlagnahmt Motorrad von Raser

Veröffentlicht am 11. Mai 2024, 20:59 / ©pixabay.com

Um 13 Uhr fiel einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Tirol im Gemeindegebiet Wildschönau auf der Wildschönauer Straße (L3) ein 23-jähriger österreichischer Fahrer auf, der in Richtung Wörgl mit weit über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs war. Anstatt der erlaubten 70 km/h düste er mit atemberaubenden 147 km/h dahin, was eine massive Überschreitung von 77 km/h bedeutete. Als Konsequenz wurde ihm der Führerschein vor Ort entzogen, und er wird nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte der Bezirkshauptmannschaft Kufstein angezeigt.

Motorrad abgenommen

Nur 53 Minuten später, um 13.53 Uhr, erwischte eine Zivilmotorradstreife der Landesverkehrsabteilung Tirol im Gemeindegebiet Buch auf der Tiroler Straße (B171) einen 32-jährigen österreichischen Fahrer, der in Richtung Schwaz unterwegs war. Seine Raserei übertraf jedoch alles bisher Dagewesene. Zunächst wurde er bei erlaubten 60 km/h mit 165 km/h gemessen, was eine Überschreitung von 105 km/h bedeutete. Doch das war noch nicht alles. Kurz darauf beschleunigte er sein Motorrad weiter und wurde im Freiland bei erlaubten 100 km/h mit unglaublichen 198 km/h geblitzt, was eine Überschreitung von 98 km/h darstellte. Diese Verstöße führten dazu, dass ihm der Führerschein vor Ort abgenommen und sein Motorrad vorläufig beschlagnahmt wurde. Er wird nun der Bezirkshauptmannschaft Schwaz angezeigt.