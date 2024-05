Aktuelle Baustellen in Graz: Wo nächste Woche gebaut wird

Die Arbeiten an der Tegetthoffbrücke schreiten planmäßig und in großen Schritten voran. Ein wichtiger Meilenstein erfolgt mit dem Einhub des südlichen Brückentandems am Pfingstsonntag, 19. Mai ab etwa 7 Uhr. Dazu wird mit Fertigstellung der Montagearbeiten das 64 Meter lange, 3 Meter hohe und 6 Meter breite Tandem Süd am Freitag, dem 17. Mai 2024 ab ca. 20 Uhr von Spezialtransportern zur Tegetthoffbrücke gebracht. Am Freitag sowie Samstag, dem 18. Mai 2024 wird je ein Spezialkran (am Marburger Kai und am Grieskai) antransportiert und aufgebaut. Diese zwei 650-Tonnen-Kräne heben das Tandem dann am Pfingstsonntag, dem 19.5.2024 ab etwa 7 Uhr (bei Schlechtwetter am Pfingstmontag, dem 20. Mai 2024) in die zukünftige Lage.

Diese Verkehrsmaßnahmen sind mit den Arbeiten verbunden: Am Lendkai gilt ab Höhe Floßlendplatz für den gesamten Zeitraum (Freitag, 17. Mai 2024 – 20 Uhr bis Montag, 20. Mai 2024 – 20 Uhr) ein Fahrverbot für LKW > 7,5 Tonnen Richtung Süden.

Ab Erzherzog-Johann-Brücke gibt es Richtung Süden eine Umleitung über Igelgasse – Griesgasse – Arche Noah.

Die Zufahrt zur Belgiergasse und Defreggergasse von Norden kommend ist über Igelgasse und Griesgasse möglich.

Die Ausfahrt aus der Defreggergasse, der Belgiergasse und dem nördlichen Abschnitt der Griesgasse Richtung Grieskai ist über die Arche Noah möglich.

Insbesondere während des Einfahrens des Tandems vom Montageplatz in der Belgiergasse auf den nördlichen Teil der Bestandsbrücke am Freitag, dem 17. Mai 2024, ist in der Belgiergasse, der Griesgasse und am Grieskai mit längeren Anhaltezeiten zu rechnen.