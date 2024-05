Mopedfahrer (16) kollidiert mit Auto: Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Am heutigen Samstag, den 11. Mai 2024, gegen 14 Uhr fuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Landesstraße L5 von Balderschwang kommend in Richtung Hittisau. Bei der Völkenbrücke beabsichtigte sie, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Zwei hinter der Frau fahrende Mopedlenker (16 und 17 Jahre alt) wollten das langsamer werdende Fahrzeug vor ihnen überholen und wurden durch den Abbiegevorgang überrascht.

Sachschaden an beiden Fahrzeugen

Dem 17-jährigen Mopedlenker gelang es noch, dem PKW auszuweichen, der 16-jährige Mopedlenker prallte jedoch gegen die Fahrerseite des Autos und wurde in weiterer Folge über das Auto geschleudert. Er blieb verletzt auf dem Parkplatz neben der Straße liegen und musste nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Feldkirch geflogen werden. Die Auto-Lenkerin klagte über Kopfschmerzen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.