Maya (11) aus Klagenfurt holt sich den zweiten Platz beim Salzburger Frauenlauf

Veröffentlicht am 11. Mai 2024, 21:32 / ©zVg

Die junge Läuferin brillierte auf der 5,5 Kilometer langen Strecke und erreichte in einer beeindruckenden Zeit von 23:11 Minuten den zweiten Platz in der Klasse U20. Was diese Leistung noch eindrucksvoller macht, ist die Tatsache, dass Maya erst 11 Jahre alt ist. Trotz der starken Konkurrenz von insgesamt 74 Teilnehmerinnen gelang es ihr, sich unter die Top-Platzierungen zu kämpfen und damit eine tolle Leistung zu erzielen.