Zwischen zwei Autos eingeklemmt: Motorradfahrer (56) schwer verletzt

Am späten Nachmittag

Veröffentlicht am 11. Mai 2024, 21:39 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Am Samstag, den 11. Mai 2024 gegen 16.35 Uhr fuhren ein 18-jähriger Auto-Lenker, ein 56-jähriger Motorradlenker und ein weiterer, ebenfalls 56-jähriger Auto-Lenker in Weiler auf der Landesstraße L69 bergwärts in Richtung Fraxern.

Schwer verletzt

Der Motorradfahrer wollte den vor ihm fahrende Auto überholen, übersah jedoch, dass der hinter ihm fahrende Auto-Lenker seinerseits bereits zum Überholen angesetzt hatte. Dadurch wurde der Motorradfahrer zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und kam in weiterer Folge zu Sturz. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer am linken Bein verletzt und musste in das LKH Feldkirch eingeliefert werden. Die beiden Auto-Lenker wurden durch den Unfall nicht verletzt.