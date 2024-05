Sonne oder Regen? So wird das Wetter zu Muttertag in Österreich

Veröffentlicht am 11. Mai 2024, 21:54 / ©Picture Arts

Regen zu Muttertag? Das ist durchaus möglich. Die Wetterexperten der GeoSphere Austria berichten: „Generell beginnt der Tag sehr sonnig, nur im Osten ziehen noch ein paar hohe Wolken durch. Tagsüber bilden sich dann einige Quellwolken und im Bergland, vor allem in der Steiermark, bilden sich auch teils gewittrige Schauer“. Der Wind soll schwach bis mäßig wehen. Die Höchsttemperaturen am Nachmittag liegen zwischen 19 bis 26 Grad. Am wärmsten wird es im Westen Österreichs