Polarlichter: Warum sie Samstagnacht nur eher vereinzelt gesehen wurden

Wer Samstagfrüh aufgewacht ist und die Nacht verschlafen hatte, war wohl etwas neidisch, da sehr viele Österreicher die Polarlichter gesehen hatte. Wenn man auf social media durch scrollte, sah man überall Bilder von dem Himmelsspektakel. Auch für Samstagnacht war eigentlich prognostiziert, dass Aurora borealis in Österreich leuchten würde, leider war sie dieses Mal aber nur vereinzelt sichtbar.

Polarlichter in Österreich

Der stärkste geomagnetische Sturm seit 2003 war für die zahlreichen Nordlichter in Österreich verantwortlich. Gestern, 11. Mai, langten zahlreiche Bilder und Meldungen von ihnen ein. In Kärnten wurden sie sehr gut gesehen, vor allem im Bereich Villach, Velden, Arnoldstein, Ossiach, dem Lavanttal und Heiligenblut. Es kamen auch Leser-Meldungen aus der Steiermark, wie beispielsweise dem Ennstal. Nur heute, Sonntag, ist es eher mau mit den Sichtungsmeldungen. Vereinzelt wurden sie beispielsweise in Niederösterreich und über dem Kleinfleißkees in Salzburg entdeckt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren die Nordlichter österreichweit gut sichtbar

Das sagen die Experten

„Die Sonnenwind-Geschwindigkeiten sind zwar sehr hoch, die höchsten seit 2006 mit ungefähr 920 km/s nahe der Erde, was durch eine Art Windschatten-Effekt der vorherigen Sonnenstürme erzeugt wird. Die jetzige Störung im Erdmagnetfeld scheint aber leider einfach zu schwach zu sein. Es ist natürlich nicht ganz auszuschließen, dass doch noch etwas kommt heute Nacht. Es werden weitere CMEs (coronal mass ejection) bis Sonntagabend eintreffen, aber die bewegen sich alle nicht so direkt auf die Erde zu wie die von Freitagabend“, erklärten die Experten der GeoSphere Austria Samstagnacht. Das heißt wer heute in den Nachthimmel sieht, wie die Aurora borealis eher weniger sehen. Ein paar Nordlichter waren jedoch sichtbar, konntest du einen Blick auf sie erhaschen?

Schwach sichtbar waren sie Samstagnacht mit Blick auf den Großglockner
Beim Kleinfleißklee in Salzburg konnte man die Nordlichter sehen

Häufig gestellte Fragen Welche Voraussetzungen braucht es für Polarlichter? Nicht jeder Sonnensturm sorgt für Polarlichter. Er muss dabei stark genug sein. Auch die Wetterbedingungen müssen mitspielen, damit die Lichter überhaupt wahrgenommen werden können. Am besten sind die Polarlichter im Herbst, Winter oder Frühling in einer wolkenlosen Nacht zu sehen. Wie häufig sind Polarlichter zu sehen? Das ist immer unterschiedlich und hängt von der Stärke des Sonnenzyklus ab. Im Jahr 2023 kam es bisher zu vier Events. bei einem starken Sonnensturm im April waren die Lichter besonders gut zu sehen. Was sind Polarlichter? Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes, hauptsächlich Elektronen, aber auch Protonen, auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen. Dort regen sie die vorhandenen Luftmoleküle zum Leuchten an. Quelle: www.tessloff.com

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2024 um 07:26 Uhr aktualisiert