Traktor in Brand gesteckt – Polizei jagt Feuerteufel

Ein 32-jähriger Mann erstattete Anzeige wegen eines Brandschadens an seiner Forstmaschine, die auf dem Lehmberg in Neumarkt am Wallersee, Salzburg abgestellt war. “ Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Traktor durch die unbekannte Täterschaft bereits in der Nacht zum 9. Mai beschädigt bzw. in Brand gesteckt worden sein“, heißt es weiter.

Brandbeschleuniger gefunden

Untersuchungen ergaben, dass die Maschine mutmaßlich bereits am 9. Mai in Brand gesteckt wurde. Neben dem komplett ausgebrannten Traktor wurde auch die Seilwinde beschädigt. Brandbeschleuniger wurden am Tatort gefunden. Der Schaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe. Die Ermittlungen seitens des Landeskriminalamts sind im Gange.