SeeDuroWeeks: Der Auftakt war ein voller Erfolg

Das internationale Mountainbike-Event mit vier Wettbewerben in drei Tagen begeisterte mit weit über 100 Teilnehmern viele Kinder und Erwachsenen aus insgesamt sechs Nationen. Von Mittwoch bis Freitag konnten Besucher an kostenlosen Guidings und Fahrtechniktrainings teilnehmen und somit bestens vorbereitet in das Rennwochenende starten.

„Mehr als nur Rennen“

Am Samstag, 4. Mai, traten Rennfahrer von 6 bis 17 Jahren im Technikbewerb und Cross- Country an, um ihr Können zu zeigen. In Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten haben lake.bike und der Veranstalter, die Mountainsport Union Klagenfurt eine Bühne für die Jugend im Mountainbike-Sport geschaffen, wie sich besonders beim sehr gut besuchten Kids Race Day zeigt. Ein Event für die Zukunft Andreas Mühlbacher, der offizielle Veranstalter, äußerte sich zum erfolgreichen ersten Rennwochenende am Ossiacher See wie folgt: „Die SeeDuroWeeks sind mehr als nur Rennen; sie sind eine Möglichkeit, um die begeisterte Jugend im Mountainbike-Sport zu fördern und die Vielfalt dieses Sports zu feiern.“

©David Tributsch | Der Auftakt der SeeDuroWeeks war ein voller Erfolg ©David Tributsch ©David Tributsch ©David Tributsch

Ein Event für die Zukunft

Es wird eine Vielfalt an Disziplinen und Klassen geboten, die es unterschiedlichsten Rennfahrern möglich machen, individuelle Stärken zu präsentieren. Ob bei der Hillclimb Challenge, MTB-Cross-Country für Kinder oder MTB-Enduro-Rennen – jede(r) bekommt seine Chance. Auch für interne Vereinsmeisterschaften wird am Rennwochenende die ideale Plattform geboten. Dies wird durch die Zusammenarbeit mit dem LRV Tirol verdeutlicht, da die Tiroler Landesmeisterschaften für Junioren, Elite und Master (alle m/w) 2024 während des nächsten SeeDuroWeeks- Rennwochenendes vom 17. bis 19. Mai im Trailcenter Faaker See stattfinden werden.

Ab zum Faaker See

Die SeeDuroWeeks gehen vom 15. bis 19. Mai in die nächste Runde. Jetzt einen Platz für das kostenlose Training und Guiding vom 15. bis 17. Mai sichern, indem man eine E-Mail sendet. Bis zum 13. Mai kann man sich noch für das Rennwochenende anmelden, Nachnennungen sind auch vor Ort möglich. Alle Besucher sind herzlich eingeladen, am Rennwochenende am Faaker See teilzunehmen, unsere Rennteilnehmer anzufeuern oder selbst in die Pedale zu treten. Auch Anfänger und Hobby-Teams sind herzlich willkommen.