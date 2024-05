Lignano: Wird der Strandtag bald zum Luxus?

Durch steigende Preise für Strandzubehör wird der Urlaub in Lignano auch dieses Jahr wieder teurer. 2023 gingen die Kosten für Strandschirme und Co schon ordentlich hinauf, 2024 gibt es auch Preiserhöhungen. Dennoch zieht es zahlreiche Österreicher, viele davon Kärntner und Steirer, in den beliebten Badeort.

Teure Strandliegen in Lignano?

Der Sommerurlaub naht und viele zieht es nach Lignano. 2023 gab es dort einen Preisanstieg von 10 bis 15 Prozent, auch heuer wird eine Erhöhung von zwei bis fünf Prozent erwartet. Wenn da die Liegen nicht bei der Hotelbuchung dabei sind, kann eine Woche Ferien in Italien doch ziemlich teuer werden. Bucht man beispielsweise Ende Juli zwei Liegen (Reihe 3) so bezahlt man 21 Euro. So kosten diese umgerechnet für eine Woche 147 Euro. Da ist noch kein Sonnenschirm mit eingerechnet. Je nach Kategorie und Lage ändert sich der Preis zusätzlich.

©Screenshot https://lignanosabbiadoro.it/ Zwei Liegen kosten hier 21 Euro für einen Tag

So kannst du sparen:

Man kann Geld sparen, indem man entweder einen eigenen Sonnenschirm von Straßenhändlern kauft oder Schirme und Liegen gleichzeitig mit dem Hotelzimmer bucht. Zusätzlich kann es auch günstiger sein, sich für einen Platz in den hinteren Reihen am Strand zu entscheiden. Falls du vorab schon Liegen reservieren möchtest, kannst du es beispielsweise hier tun.

Fährst du gerne nach Lignano? Ja, jedes Jahr Ja, manchmal Nein Nie Mehrmals jährlich Nur zu Pfingsten Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Die ungefähren Preise in Lignano: Je nach Lage und Zeitraum variieren die Kosten für einen Tag am Strand für zwei Liegen und einen Schirm zwischen 11,50 Euro und 25,50 Euro. Hier kannst du beispielsweise Liegen vorab reservieren und die Preise vergleichen.

Diese Regeln galten letztes Jahr zu Pfingsten in Ligi:

Für alle, die gerne zu Pfingsten in den beliebten Badeort fahren, es gibt auch heuer bestimmt strenge Regeln. Diese galten 2023: Man schränkte den Alkoholverkauf auf offener Straße ein und schenkte diesen in Lokalen nur noch in Papp-Bechern aus – mit Dosen und Flaschen durfte man auf der Straße oder am Strand nicht mehr gesehen werden. Auch die Melone wurde verboten – kein Scherz. Aus dieser trinken die Jugendlichen nämlich ebenfalls gerne Alkohol. Auch die Strände wurden nachts gesperrt, damit niemand dort übernachten kann, zudem durfte man sich spätabends und in der Nacht an freien Strandabschnitten nicht mehr aufhalten. Pinkelt man am Strand oder hat im Freien Sex, wird man ebenfalls strenger bestraft. Verstößt man gegen die Regeln, drohten Strafen zwischen 500 und 5.000 Euro. 2024 werden wohl ähnliche Strafen und Maßnahmen gelten.