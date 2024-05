Süße Versuchung: Erdbeerländer in der Steiermark starten in die Saison

Veröffentlicht am 12. Mai 2024, 09:11 / ©müzeyyen/pexels

Mit dem Erwachen des Frühlings und dem höheren Stand der Sonne im Mai beginnen die süßen Früchte langsam zu reifen. Die Erdbeersaison beginnt in Österreich typischerweise Mitte bis Ende Mai und dauert etwa drei Monate. Ab Anfang Juni öffnen die Erdbeerfelder in der Steiermark sowie in und um Graz ihre Tore und laden dazu ein, die roten Früchte selbst zu pflücken. Mehr dazu findest du hier.

Erdbeerfelder in der Steiermark Deutschlandsberg, Grazer Straße

Feldbach-Mühldorf vis a vis Schloss Hainfeld

Feldkirchen, Mitterstraße (hinter Möbelix Lager)

Feldkirchen, Murradweg (Höhe Wasserwerkstraße)

Fürstenfeld-Altenmarkt, Umfahrungsstraße

Gasselsdorf, Haltweg 1

Gleisdorf-Süd, Bramacstraße

Grambach, Zufahrt Holzweg

Graz Puntigam, am Gelände vom LKH Graz Süd (LSF)

Graz St. Peter, Sternäckerweg gegenüber Sturm-Trainingszentrum

Graz Straßgang, am Weiberfeldweg

Hartberg-Schildbach an der B54

Haselbach, Sonnenwaldweg

Hausmannstätten, Höhe Paula-Groggerweg, vis a vis Autohaus Prügger

Jöss/Lebring, Abfahrt A9, nähe Sparmarkt

Judenburg / Murdorf

Judendorf, Kornfeldstraße

Kalsdorf, Triester Straße Zufahrt Wehrweg Cafe Leo

Köflach, alte Hauptstraße Richtung Post-Verteiler Zentrum

Köppling, an der Bundestraße

Krottendorf, an der alten Bundesstraße am Ortsende Richtung Voitsberg

Lannach/Lieboch an der B76

Leibnitz/Leitring Höhe Feldgasse

Proleb am Aumoarhof, Landesstraße 20

Seiersberg, gegenüber Gemeindeamt

Spielberg / Weyern

Stadlhof, neben der Bundesstraße

Stift Rein

St. Johann, Biotop Weg

St. Margarethen im Murtal, St. Benedikten 12

St. Marein im Mürztal, Schaldorferstraße 30

Trofaiach – bei der Post

Voitsberg, Ruhmannstraße neben Firma Sebring

Weiz-Unterfladnitz, vis a vis Hundeschule