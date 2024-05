Anästhesiepflege: Mutter und Tochter teilen die gleiche Leidenschaft

Veröffentlicht am 12. Mai 2024, 11:02 / ©Bettina Nikolic

Lisa und Sabine Reinsperger, arbeiten in der Anästhesiepflege im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee. Zwischen Schockraum und OP kann es durchaus passieren, dass Lisa ihrer Mutter, Sabine, begegnet. Denn Tochter Lisa hat sich ganz bewusst für den Beruf der Anästhesiepflege entschieden – nämlich nach dem Vorbild ihrer Mutter.

Gleicher Berufsort

„Seit meiner Kindheit habe ich durch meine Mutter vermittelt bekommen, wie toll der Beruf der Anästhesiepflege ist und wie meine Mama über die vielen Jahre so vielen Menschen helfen konnte“, erzählt Lisa Reinsperger. Dass sie genau denselben Berufsort bzw. dieselbe Abteilung ausgesucht hat, ist dem gleichen Grund geschuldet. „Ich durchlaufe gerade die Einschulung in der Abteilung, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe“, so Lisa. Sie stört es absolut nicht, mit einem Elternteil gemeinsam zu arbeiten.

„Zwei Generationen, die für dasselbe brennen“

Sabine ist naturgemäß sehr stolz, dass ihre Tochter denselben Beruf gewählt hat, in dem auch sie mit ganzem Herz und Engagement aufgeht. „Zwei Generationen, die für dasselbe brennen“, bringen es die beiden auf den Punkt und lachen. Die beiden werden in der Abteilung übrigens von ihren Kollegen liebevoll „Mama-Reini“ und „Mini-Reini“ genannt.

Arbeiten selten zusammen

Den kommenden Muttertag werden sie natürlich gemeinsam verbringen. Denn: Nur selten sind sie auch gemeinsam zum Dienst eingeteilt. „Die Stunden im Familienkreis genießen wir dafür umso mehr!“. Tag der Pflege zeitgleich mit dem Muttertag, findet am Sonntag auch noch der Internationale Tag der Pflege statt.