Wetter in Kärnten: Es wird kühler und trüb

Am heutigen Sonntag, 12. Mai, ist es in Kärnten derzeit noch angenehm warm und die Sonne scheint. Am Nachmittag ändert sich das aber sehr wahrscheinlich und Wolken werden am Himmel erscheinen. Vom Bergland aus kann es auch lokal auch zu Gewittern kommen. Kommende Woche wird das Wetter eher ungemütlich.

Das Wetter am Montag in Kärnten

Am Montag wird das Wetter schon unfreundlicher. „Aufgrund der feuchten Südströmung wird es trüb sein und es ziehen dichte Wolken auf“, erklärt Martin Ortner Meteorologe von GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. Generell wird es mehr Schauer in Oberkärnten geben, in Unterkärnten bleibt es länger trocken.

Dienstag und Mittwoch

Wettertechnisch wird sich in Kärnten am Dienstag und auch am Mittwoch, laut ersten Prognosen, nicht viel ändern. Die Tage bleiben trüb und unbeständig. Dichte Wolken sind am Himmel und kommt ab und an lokal zu Regenschauern. Am Nachmittag steigen vor allem in den östlichen Landesteilen die Chancen auf nennenswerte sonnige Auflockerungen und es kann sich in Unterkärnten voraussichtlich meist niederschlagsfreies Wetter durchsetzen.

Die Temperaturen kommende Woche

Allgemein gibt es nächste Woche in ganz Kärnten Temperaturen von 17 bis 19 Grad, das ist etwas kühler als die durchschnittlichen Maitemperaturen. Das ist aufgrund des trüben Wetters und weil sich die Sonne wegen der Wolken wenig durchsetzen kann. „Eine ganz genaue Wetter-Prognose für die ganze nächste Woche gestaltet sich derzeit aber noch schwierig“, sagt Ortner.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2024 um 11:53 Uhr aktualisiert