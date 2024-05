VSV: Wird er der neue Trainer?

Tray Tuomie (* 30. April 1968 in Minneapolis, Minnesota) ist ein ehemaliger US-amerikanisch-deutscher Eishockeyspieler, der zuletzt von Oktober 2021 bis März 2022 als Cheftrainer beim ESV Kaufbeuren in der DEL2 angestellt war. Zuvor gehörte er zwischen 2016 und 2021 dem Trainerstab der Augsburger Panthern in der Deutschen Eishockey Liga an. Sein Sohn Parker ist ebenfalls Eishockeyspieler. (Quelle Wikipedia)