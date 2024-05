Jugendliche attackierten 21-Jährigen: Blutiger Vorfall in Wien-Simmering

Wie die Wiener Polizei heute bekannt gab, besuchten am Freitagabend ein 21-Jähriger und seine Freundin einen Park in der Nähe der Simmeringer Hauptstraße. Dort gerieten sie in eine kurze verbale Auseinandersetzung mit zwei Jugendlichen. Einer der Jugendlichen versetzte dem 21-Jährigen einen Schlag in den Bauch, woraufhin dieser einen stechenden Schmerz verspürte und später feststellte, dass sein Pullover blutig war.

Ermittlungen laufen

Der Verletzte begab sich zusammen mit seiner Freundin sofort in eine nahegelegene Arztpraxis, wo eine Stichverletzung diagnostiziert wurde. Der Arzt alarmierte daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei. Glücklicherweise bestand für den Verletzten keine Lebensgefahr. „Die einschreitenden Beamten leiteten umgehend eine Sofortfahndung nach den zwei Tatverdächtigen ein, diese verlief jedoch negativ. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen“, heißt es seitens der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2024 um 12:53 Uhr aktualisiert