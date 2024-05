Die Bierpartei kommt nach Klagenfurt

Am 15. Mai

Veröffentlicht am 12. Mai 2024, 12:54 / ©Die Bierpartei/Siegfried Leitner

Die Bierpartei tourt durch Österreich und kommt auch nach Klagenfurt. Es wird ab 18 Uhr die Möglichkeit geben, in Einzelgesprächen an Strukturen, Organisation und Themen mitzuarbeiten.

Die Bierpartei tritt bei der Nationalratswahl an

„Die Bierpartei wächst enorm. Dieser Zuspruch aus ganz Österreich macht Mut und motiviert, BIER auf den Stimmzettel zu bringen. Das Finanzierungsziel ist zu mehr als der Hälfte erreicht. Wir haben eine der größten Mobilisierungskampagnen überhaupt auf die Beine gestellt. Ich hab immer gesagt, dass der 30. April der Tag ist, an dem die Entscheidung fallen wird. Und das is heut“, so Vorsitzender Dominik Wlazny.