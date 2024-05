Tödlicher Motorradunfall: 70-Jähriger verstarb an Unfallstelle

Veröffentlicht am 12. Mai 2024, 13:14 / ©Jakub Sisulak/Pexels

Am Samstag, dem 11. Mai 2024, gegen 16.40 Uhr ereignete sich auf der L200 von Schröcken in Richtung Schoppernau ein tragischer Motorradunfall, bei dem ein 70-jähriger Mann aus Dornbirn ums Leben kam. Der Fahrer kam im Bereich Schoppernau, Hinterhopfreben, aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch nachfolgende Motorradfahrer und des raschen Eintreffens der Rettungskräfte, darunter ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber, verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle.