Wetter in der Steiermark: Es wird trüb und kühler

Am heutigen Sonntag, 12. Mai, ist es in der Steiermark derzeit noch angenehm warm und die Sonne scheint. Am Nachmittag ändert sich das aber sehr wahrscheinlich und Wolken werden am Himmel erscheinen. Vom Bergland aus kann es auch lokal auch zu Gewittern kommen. Kommende Woche wird das Wetter eher ungemütlich.

Das Wetter am Montag in der Steiermark

Am Montag wird das Wetter schon unfreundlicher. „Aufgrund der feuchten Südströmung wird es trüb sein und es ziehen dichte Wolken auf“, erklärt Martin Ortner Meteorologe von GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. Speziell in den westlichen Landesteilen, wie das obere Murtal und die Weststeiermark kann es zu Regenschauern kommen. Im Norden vom Ausseer- bis zum Mariazellerland soll es hingegen trocken bleiben. Dafür sorgt der leichte Südföhn, es kann dort auch immer wieder die Sonne ein wenig scheinen.

Dienstag und Mittwoch

Wettertechnisch wird sich in der Steiermark am Dienstag und auch am Mittwoch, laut ersten Prognosen, nicht viel ändern. Die Tage bleiben trüb und unbeständig. Dichte Wolken sind am Himmel und kommt ab und an lokal zu Regenschauern. In den nördlichen und östlichen Landesteilen kann sich noch die eine oder andere Stunde die Sonne zeigen und es sollte größtenteils trocken bleiben. An der Alpennordseite kann kräftiger, föhniger Südwind aufkommen.

Magst du Regenwetter? Ja, ich liebe es Nein, ich will, dass die Sonne scheint Manchmal Nur wenn ich einen Regenschirm dabei habe Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Die Temperaturen kommende Woche

Allgemein gibt es nächste Woche in der Steiermark Temperaturen von 17 bis 22 Grad, das ist etwas kühler als die durchschnittlichen Maitemperaturen und ist lokal verschieden. Dazu kommt es aufgrund des trüben Wetters und weil sich die Sonne wegen der Wolken wenig durchsetzen kann. „Eine ganz genaue Wetter-Prognose für die ganze nächste Woche gestaltet sich derzeit aber noch schwierig“, sagt Ortner.