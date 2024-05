Melissa Naschenweng singt allen Müttern ein Ständchen

Anlässlich des heutigen Muttertags singt Melissa Naschenweng allen Müttern auf Facebook ein Ständchen. Dazu schreibt die 33-Jährige aus dem Kärntner Lesachtal: „Heute ist ein Tag, um alle unglaublichen Mütter dort draußen zu feiern und zu ehren. Ihr seid das Herz und die Seele eurer Familien, diejenigen, die Liebe, Wärme und Freude in unser Leben bringen. An alle starken und wunderbaren Mütter: Danke für eure bedingungslose Liebe, eure endlosen Opfer und eure unerschütterliche Unterstützung. Eure Liebe kennt keine Grenzen und eure Stärke inspiriert uns jeden Tag.“ Und ihrer eigenen Mutter dankt der Schlagerstar noch einmal ganz besonders: „An meine eigene wunderbare Mama: Danke, dass du mein Fels in der Brandung, meine Vertraute und meine beste Freundin bist. Ich bin wirklich gesegnet, dich in meinem Leben zu haben.“