EU-Wahl: Schwierige Zeiten für Lena Schilling

Veröffentlicht am 12. Mai 2024, 14:22 / ©APA/ROBERT JAEGER

Die Wienerin Lena Schilling, grüne EU-Kandidatin, sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, die eine Debatte über ihre Eignung für das politische Amt entfacht haben. Die grüne Bundesspitze hat sich hinter die junge Politikerin gestellt, während Experten Zweifel äußern, ob dies für die Grünen politisch schwierig werden könnte.

Vorwürfe werden zurückgewiesen

Die Liste der Anschuldigungen gegen Schilling ist lang und beinhaltet in einem Bericht des „Standard“ Vorwürfe über angeblich problematisches Verhalten gegenüber Bekannten, Weggefährten und Journalisten. Schilling hat diese Vorwürfe vehement zurückgewiesen und betont, dass sie sich einem Diskurs aus Behauptungen und Gerüchten gegenübersieht, der ihre Charaktereignung infrage stellt.

„Schmutzkübelkampagne“

In dem „Standard“-Bericht werden auch Anschuldigungen bezüglich Schillings Glaubwürdigkeit erhoben, unter anderem in Bezug auf eine Unterlassungserklärung, in der sie bestimmte Äußerungen über die Beziehungsprobleme einer Freundin unterlassen sollte. Sowohl Schilling als auch die grüne Parteispitze haben diese Anschuldigungen zurückgewiesen und als Teil einer „Schmutzkübelkampagne“ abgetan.

Transparente Angelegenheit wird erwartet

Die Reaktion der Grünen und Schillings auf die Vorwürfe ist jedoch kritisch betrachtet worden. Es wird bezweifelt, ob eine klare Trennung zwischen politischem und privatem Bereich, wie sie behauptet wurde, ausreicht, um die Glaubwürdigkeit Schillings zu wahren. Insbesondere als Spitzenkandidatin der Grünen wird erwartet, dass sie sich zu den Vorwürfen inhaltlich äußert und transparent mit der Angelegenheit umgeht. Ein Teil der Vorwürfe gegen Schilling stammt angeblich aus der grünen Partei und dem Aktivistenumfeld selbst, was die Frage aufwirft, ob die Parteispitze diese Entwicklungen hätte erkennen und angehen müssen. Die Grünen haben jedoch bisher nicht inhaltlich auf die Vorwürfe reagiert und stattdessen von einer politischen Kampagne ohne viel Grundlage gesprochen.