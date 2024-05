Ab heute: Grazer-Marktstände auch sonntags geöffnet

Veröffentlicht am 12. Mai 2024, 14:32 / ©Nina Krok

Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP): „Unsere Märkte sind der Hit und haben sich prächtig entwickelt. Sowohl die Einheimischen als auch die Touristen lieben das einzigartige Ambiente und die köstliche Auswahl.“

Fünf Hotspots in Graz

Damit das kulinarische Vergnügen das ganze Wochenende über dauert, können sich die Grazer an fünf Hotspots auf zusätzliche Gaumenfreuden freuen: Lendplatz, Jakominiplatz, Geidorfplatz, Griesplatz und Reininghaus. Die Sonntagsöffnung wurde bereits zwei Jahre lang erfolgreich am Lendplatz erprobt.

Eigene Regelung für Kaiser-Josef-Platz

Doch halt, nicht so schnell! Der Kaiser-Josef-Platz hat eine Sonderrolle. Um die Nachbarn nicht zu vergrätzen, gelten hier klare Regeln: Von 9 bis 18 Uhr ist Schlemmen angesagt, aber sonntags bleibt hier die Gastro zu. Warum? Weil der Platz bereits stark frequentiert ist und man die Anwohner nicht übermäßig belasten möchte. Also wird am Kaiser-Josef-Platz ein individuelles Konzept ausgearbeitet. Die Wirte sollten insbesondere abends die Lärmbeschränkungen im Auge behalten. Zusätzlich wird ein Platzmediator beauftragt.

