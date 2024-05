Lena Schilling: Jetzt spricht der ÖVP Spitzenkandidat

Veröffentlicht am 12. Mai 2024, 14:53 / ©Parlamentsdirektion/Anna Rauchenberger

Zwar vermied er direkte Aussagen in der Sendung zu den gegen die 23-jährige erhobenen Vorwürfen, 5 Minuten hat hier berichtet, jedoch äußerte er einige Gedanken zu Integrität und Moral. Ursprünglich erklärte der langjährige Nationalratsabgeordnete und Spitzenkandidat der ÖVP, dass es in Bezug auf die „schweren Vorwürfe“ Sache der Grünen sei, wie sie damit umgehen. Er wies darauf hin, dass die Grünen für Transparenz und Offenheit stehen und sogar vorgeschlagen haben, eine „Ethikbehörde“ einzurichten, um den Charakter von Abgeordneten zu überprüfen. Lopatka betonte, dass er nicht hier sei, um den Grünen Ratschläge zu geben, sondern lediglich darauf hinzuweisen, dass sie das, was sie immer einfordern, auch umsetzen sollten.

„Politiker müssen Standards einhalten“

Lopatka hob hervor, dass, sobald man sich auf den Weg zur Politik macht und kandidiert, man nicht mehr rein privat ist. Er argumentierte, dass die Öffentlichkeit das Recht habe, auch private Aktivitäten zu beobachten, da Politiker Standards einhalten müssten, die über das Gesetzliche und Ethische hinausgehen. Er widersprach auch der Ansicht des Vizekanzlers und Grünen-Chefs Werner Kogler, dass es sich um anonyme Vorwürfe handle, indem er auf eine gerichtliche Entscheidung zu einem der Vorwürfe hinwies.

„Würde Rücktritt anbieten“

Auf die Frage nach den angemessenen Maßnahmen seitens der Grünen in dieser Angelegenheit vermied Lopatka direkte Kommentare. Er betonte jedoch, dass Charakter für ihn eine Grundvoraussetzung sei, um politisch erfolgreich zu sein, und dass persönliche Verantwortung gegenüber der Bewegung eine Rolle spiele. Bezüglich etwaiger Konsequenzen, falls die Vorwürfe wahr sind, äußerte er, dass er persönlich seinen Rücktritt anbieten würde und betonte die Bedeutung persönlicher Verantwortung gegenüber der Partei.