Kelag-Sozialsäule: Nun ist auch die Volkshilfe Kärnten dabei

Das bestehende Partnernetzwerk der ‚Kelag-Sozialsäule‘ mit Arge Sozial Villach, Caritas Kärnten, Diakonie de La Tour wurde im Mai 2024 um die Volkshilfe Kärnten erweitert.

Ein Verlust des Arbeitsplatzes, eine plötzliche Krankheit oder eine unvorhergesehene Naturkatastrophe: In Situationen wie diesen können Menschen an eine finanzielle Belastungsgrenze stoßen und dabei die Begleichung der Energiekosten zum Problem werden.

Vor zwölf Jahren ins Leben gerufen

„Als Unternehmen tragen wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung in Kärnten. In enger Kooperation mit unseren etablierten Sozialpartnern der Arge Sozial Villach, Caritas Kärnten und Diakonie de La Tour bieten wir im Rahmen der ‚Kelag-Sozialsäule‘ mittlerweile seit über einem Jahrzehnt ein breites Spektrum an niederschwelligen Hilfsmaßnahmen an. Wir freuen uns sehr, dass die Volkshilfe Kärnten als vierter Partner unser Netzwerk zukünftig verstärkt“, erklärt Danny Güthlein, Vorstand der Kelag. Die ‚Kelag-Sozialsäule‘ wurde vor zwölf Jahren ins Leben gerufen und ist heute mit zwei spezialisierten Energieberatern der Kelag eine zentrale Anlaufstelle.

300 Klienten in Kärnten jährlich

„Unsere vier Sozialeinrichtungen fungieren als wichtiges Bindeglied zwischen der Kelag als Energieversorger und Kärntnern in finanziellen Notlagen. Betroffene können im Rahmen von Beratungsgesprächen zielgerichtet und unbürokratisch mit einer Energieberatung vor Ort und basierend darauf mit einer Unterstützung in Form einer Überbrückungshilfe oder eines Gerätetausches unterstützt werden,“ verweist Kelag-Vorstand Reinhard Draxler auf die individuell angepassten Unterstützungsleistungen. Auf diese Weise werden seit Start der Initiative durchschnittlich rund 300 Klienten jährlich dahingehend beraten, wie sie Energie effizienter nutzen können. Zusätzlich unterstützt die Kelag beim Ankauf von modernen, energiesparenden Geräten. Darüber hinaus wurde Ende 2023 ein ergänzender Zuschuss in Höhe von 320,00 Euro eingeführt, um anspruchsberechtigte Haushalte mit Wärmepumpen und Elektroheizungen zu entlasten.

Musstest du dir schon einmal bei einem Sozialverein Hilfe holen? Ja, leider Nein Ich brauche keine Hilfe Sag ich nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hilfe, die ankommt und Betroffene entlastet

Sozialarbeiter von Arge Sozial Villach, Caritas Kärnten, Diakonie de La Tour und Volkshilfe Kärnten bieten Beratung und treffsichere Unterstützung für Menschen, die sich mit ihren Sorgen an sie wenden: „Die Vielzahl an herausfordernden Lebensumständen sowie steigende Kosten können dazu führen, dass armutsbetroffene Familien und im speziellen auch alleinerziehende Frauen an ihre Grenzen stoßen. Dank unserer ab Mai startenden Zusammenarbeit im Rahmen der ‚Kelag-Sozialsäule‘ können auch wir jetzt gezielt jenen Menschen in Energiethemen helfen, die ohne Unterstützung nicht mehr weiterkommen würden“, erläutert Jürgen Pfeiler, Geschäftsführer der Volkshilfe Kärnten. Durch den seit Beginn 2024 intensivierten Austausch mit der Schuldnerberatung Kärnten besteht eine weitere kompetente Anlaufstelle, die zielgerichtet über die Unterstützungen durch die ‚Kelag-Sozialsäule‘ informieren kann.