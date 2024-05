Erster Vergissmeinnicht-Ball für Menschen mit Demenz in Villach

Am 24. Mai 2024 lädt die Volkshilfe Kärnten zum ersten „Vergissmeinnicht-Ball“ Menschen mit Demenz, Senioren, deren Angehörige und alle Interessierten in den Bambergsaal des Alten Parkhotels in Villach ein. Auf die Gäste warten kulinarische Köstlichkeiten, eine Tombola und natürlich viel Musik, denn wie die Veranstalter betonen: „Auf der Tanzfläche sind wir alle gleich – die Diagnose Demenz muss nicht das Aus für gesellschaftliche Teilhabe und Lebensfreude bedeuten und jeder darf hier so sein, wie er ist!“

Um Anmeldung wird gebeten

Um 14 Uhr öffnen sich die Türen des Bambergsaals am 24. Mai für die Gäste. Es gibt keinen verpflichtenden Dresscode, sondern es herrscht freie Kleiderwahl. Aus organisatorischen Gründen bitten die Veranstalter um Voranmeldung bis zum 17. Mai per Mail an [email protected] oder telefonisch unter +43 664/81 41 969 (unter dieser Nummer sind auch die Ballkarten gegen eine freiwillige Spende erhältlich).