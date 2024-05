Am Muttertag: Florianis retten Katze aus misslicher Lage

Veröffentlicht am 12. Mai 2024, 16:50 / ©FF Selzthal

Während viele Mütter am Muttertag mit Blumen und Frühstück im Bett verwöhnt wurden, hatten die mutigen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr einen etwas unkonventionelleren Einsatz: eine Katzenrettung. „Nach einer kratz-intensiven Rettung konnte die Katze der glücklichen Katzenmama übergeben werden. In diesem Sinne an alle Mamas: Alles Liebe zum Muttertag!“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Selzthal.