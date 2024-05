JAUNTALBLICK: Neues Ausflugsziel in Südkärnten eröffnet

Veröffentlicht am 12. Mai 2024, 17:04 / ©Marktgemeinde Griffen

Am Sonntag wurde die neue Aussichtsplattform am Griffner Schlossberg eröffnet. Hunderte Besucher ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, erstmals einen Schritt auf den gläsernen „Balkon“ zu setzen und 130 Meter über dem Erdboden den fantastischen Blick ins Jauntal zu genießen. Zahlreiche Ehrengäste folgten der Einladung der Marktgemeinde Griffen und des Vereins Tropfsteinhöhle, um mit den Griffnern auf das gelungene Projekt anzustoßen. Bürgermeister Josef Müller konnte neben den Firmenvertretern der am Bau beteiligten Unternehmen unter anderem Pfarrer Johann Dersula, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber sowie die fast vollzählige Gemeindevertretung und den Vorstand des Vereines Tropfsteinhöhle Griffen begrüßen.

©Marktgemeinde Griffen

Sozialpolitisches Ausbildungsprojekt erfolgreich umgesetzt

In seiner Ansprache bedankte sich Bürgermeister Müller beim zuständigen Referenten Martin Gruber für die finanzielle Unterstützung aus ORE-Mitteln des Landes und LEADER-Mitteln der EU. Das Projekt, das als sozialpolitisches Ausbildungsprojekt für Lehrlinge von der Fa. ASCO, St. Andrä, und der Technischen Ausbildungs GmbH, St.Andrä, konzipiert und umgesetzt wurde, ist ein Vorzeigeprojekt der Leader-Förderungen, galt es doch, technische Anforderungen mit den Themen Denkmalschutz, Naturschutz und Finanzierbarkeit unter einen Hut zu bringen. Das Team der Schlossbergschänke von Bernhard und Petra Dobrounig verköstigte die Besucher der Eröffnungsfeier und sorgte mit Livemusik für einen stimmungsvollen Ausklang bis in den späten Abend.

©Marktgemeinde Griffen

Kosten & Förderungen

Die Aussichtsplattform JAUNTALBLICK verursachte Investitionskosten in Höhe von rund 110.000 Euro, die fast zur Gänze durch Förderungen und Unterstützungen aufgebracht werden konnten. Die EU fördert das Projekt im Rahmen der LEADER-Förderung mit 60.000 Euro, das Land Kärnten, Regionalförderung, beteiligt sich mit 36.000 Euro und der Rest wird von der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal und dem Verein Tropfsteinhöhle in Form von Eigenmitteln finanziert.

©Marktgemeinde Griffen

Über den Griffner Schlossberg Der Griffner Schlossberg befindet sich seit 1999 im Eigentum der Marktgemeinde Griffen und steht seitdem unter Verwaltung des Vereines Tropfsteinhöhle Griffen (vormals Verschönerungsverein Griffen). Als Verteidigungsburg im Mittelalter konzipiert, gewährt der Burgberg einen einzigartigen Ausblick in das Jauntal. Seit dem Jahr 2000 wird die Ruine am Schlossberg vom Verein gemeinsam mit der Marktgemeinde Griffen, Privaten und Vereinen der Gemeinde und mit finanzieller Unterstützung von Land, Bund und EU zum Tourismus- und Erlebnisberg mit den Schwerpunkten sanftes Naturerlebnis, Kultur, Kulturgeschichte und Denkmalpflege ausgebaut. Im Berg befindet sich die Tropfsteinhöhle Griffen, eine der buntesten Schauhöhlen Österreichs. Der Schlossberg ist Natur- und Landschaftsschutzgebiet und Natura-2000-Gebiet und steht zur Gänze unter Denkmalschutz.